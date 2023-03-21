激濁揚清：別有用心404拘捕令

國際刑事法院日前向俄羅斯總統普京及兒童權利總統專員利沃娃－貝洛娃發出拘捕令，指控二人涉嫌干犯戰爭罪，非法驅逐及轉移烏克蘭兒童赴俄。這拘捕令早不發遲不發，選在中俄元首會晤前才發，真正用意根本不在乎能否將普京送上法庭，但客觀效果卻肯定損害世界和平。

國際刑事法院本身亦很清楚，不能在被告缺席下審訊，換言之，只要普京不踏足會引渡其受審的國家，拘捕令基本上是一紙宣傳性質大於一切的空文。有評論指「拘捕令將增加普京在國際層面被孤立的程度」，惟現時究竟尚餘幾多國家未孤立普京呢？連這麼一個牽強的理由也不成立，這拘捕不了任何人也找不到任何意義的拘捕令，可稱為「404 Not Found」拘捕令，但它還是照樣出台，這是為啥呢？

外界盛傳中國領導人除前往莫斯科外，亦計劃與烏克蘭總統澤連斯基通話，被指繼促成沙特阿拉伯與伊朗放下仇怨，恢復外交關係後，有望再次發揮影響力，協調俄烏解決衝突。現下有人衝出來「有合理的理由相信」普京從去年2月24日起犯下某些「罪行」，這是要測試普京「不給俄羅斯退路的人，我們也不會給他退路。」是否說得出做得到嗎？這麼一道拘捕令必使普京對和談建議生疑，本該有望停火的曙光又被遮蔽。

自從中國成功斡旋沙伊復交，有人在中東的影響力已被比下去，若中國短期內再下一城，世界超級大國顏面擱哪好呢？何況俄烏若真的和談，與老大哥的拱火政策大相違背。早在國際刑事法院發出拘捕令前約一星期，美國傳媒便已率先報道相關消息。老美消息真太靈通了，這可能是荷蘭近來在打壓TikTok、組建晶片包圍網等反華事項上，跟美國步伐一致，同呼同吸所使然吧。