橫眉冷看：金融海嘯會否重臨

近日，一個全球熱議的話題，是2008年的金融海嘯會否重演，今日美國硅谷銀行破產，又是否雷曼兄弟投資銀行倒閉的翻版。筆者是唸歷史出身的，明白到歷史經常會重複，但也知道不一定會重複，要是問我，我認為金融海嘯暫時不會重臨。

不論是1997年的金融風暴，抑或是2008年的金融海嘯，經濟危機出現之前，往往都有一個共通特徵，就是市場表面上風平浪靜，人們正炒賣得不亦樂乎。風暴最大的殺傷力，每每是展現在人們防避最鬆懈的時候。遠的不說，2008年前的好一段日子，金融市場熱火朝天，投資者幾乎不知道風險之為何物。當時我身邊的朋友，最少有半數在炒股，其中一位是補習天王，每年收入足以買七、八所房子，但在那個年頭，補習只是他的副業。這位仁兄向我坦言，他每年的薪酬雖然高，卻還未及得上名下其中一隻股票，在半年內所賺取的利潤。那種光景跟1997年之前，香港樓市、股市的瘋狂現象可堪比擬，危機便大多會選在這當兒臨近。

現在的情況卻不一樣，由2020年開始，世界經歷了新冠疫情，如今又面臨俄烏戰爭，投資市場就算出現泡沫，亦早已一一被戳破。目前全球金融界都處於保守時期，市場即使出現風險，相信也是在可控的範圍，斷不會弄得一發不可收拾。

況且，2008年金融海嘯也為全球的中央銀行開了先例，各國現已明白，在必要時大可以印錢救市。這種方法猶如服食慢性毒藥，將來終成大患，但畢竟那是將來之事，目前大抵距離毒發的日子尚遠，最起碼在一、兩年內，應該可保不失。因此，若問金融危機會否在今歲重臨，筆者答曰：恐怕時候未到。