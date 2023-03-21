政情：當局着「制服」硬銷 智方便仍遭圍剿
話說立法會一個委員會尋日開會討論政府申請約1.9億元撥款，嚟拓展「智方便」嘅服務，創新科技及工業局副局長張曼莉同多名與會官員着咗「制服」到場，諗住硬銷「智方便」，即使係咁都避唔過畀人批評嘅命運嘞！
多名議員質疑「智方便」嘅登記站同使用率低，議員陳紹雄話程式啟用至今，淨係得約180萬名本港居民登記做用戶，同約3,300萬人次透過程式使用不同網上服務，即係出咗約兩年時間，每個市民一個月都用唔到一次，質疑係咪「智不方便」。張就回應話用戶使用性質不一，部分人可能用嚟交稅，同申請續領車牌，所以部分人可能只會一年用一至兩次，使用量未必反映程式對市民嘅作用，又話程式推出初期使用量得約500萬人次用，到依家已有1,400萬人次用，使用量已大幅增加。
依家政府設有40個「智方便」嘅登記站同近120個設於郵政局的登記服務櫃位，議員陳健波問登記站實際使用率，質疑數字會相當少，話若然使用率低，政府要重新思考定位。政府回覆話暫時未有實際使用率，搞到陳健波好不滿，質疑如果唔清楚使用率，點有改善，又以做生意為例話負責人唔知每日交易額相當奇怪。
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