政情：當局着「制服」硬銷 智方便仍遭圍剿

多名議員質疑「智方便」嘅登記站同使用率低，議員陳紹雄話程式啟用至今，淨係得約180萬名本港居民登記做用戶，同約3,300萬人次透過程式使用不同網上服務，即係出咗約兩年時間，每個市民一個月都用唔到一次，質疑係咪「智不方便」。張就回應話用戶使用性質不一，部分人可能用嚟交稅，同申請續領車牌，所以部分人可能只會一年用一至兩次，使用量未必反映程式對市民嘅作用，又話程式推出初期使用量得約500萬人次用，到依家已有1,400萬人次用，使用量已大幅增加。