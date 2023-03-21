印度雜貨店遇竊 失財5萬元

【本報訊】土瓜灣九龍城道47號地下一間印度雜貨店的負責人，昨晨9時半返回開舖時，赫見店內異常凌亂，懷疑曾有賊人入室搜掠，於是報案求助。人員到場調查，初步相信賊人撬毀店舖後門，潛入店內擸走約5萬元現金及一批雜貨，然後循原路逃去。案件列作「爆竊」，暫時無人被捕。