7旬翁綠帽心魔 淋滾水 斬妻女

多年纏繞不休 趁熟睡下毒手 長沙灣發生倫常血案。據了解，一名七旬躁翁，多年來始終懷疑妻子不忠，膝下女兒亦非夫婦「愛情結晶品」，而是與人珠胎暗結所生，猜疑不滿長埋心底，一旦情感潰堤，竟致狂性大發。前日妻子「牛一」，一家3口融洽慶生，表面一切風平浪靜，老翁內心卻暗潮洶湧，趁昨清晨時分，妻子與留宿女兒安然熟睡時，有人懷疑情緒失控，狠心用滾水「兜頭」淋向二人，繼而擸起菜刀狂斬，大鬧一番才被妻女合力趕退。執法人員持盾上門戒備，隨即拘捕逞兇老翁，傷者則送院治療。

負傷奪刀 反鎖房門保命 懷疑臨老「打爛醋埕」的老翁姓何（72歲），他與姓潘（72歲）妻子在海麗邨海和樓一單位居住多年，其48歲女兒結婚後已經遷出，但不時會上門探望，一家人並無家庭暴力紀錄。尋常3口之家，何翁卻深藏難言之痛，消息指，他一直懷疑妻子紅杏出牆，女兒亦非其親生骨肉，心結多年未解，愈扎愈深，更為夫婦關係蒙上陰影。

前日潘婦生日，女兒返回上址一同慶祝，一家人全程相安無事，並無發生任何爭執，女兒亦在當晚留宿陪伴母親。惟至昨清晨5時許，兩母女好夢正酣之際，突然被熱水淋頭痛醒，她們睜開眼睛，驚見何翁擸刀襲來，雖然感到莫名其妙，但危急關頭亦無暇了解事由，只能勉強負傷奪刀，聯手將何翁趕出睡房，然後反鎖房間致電求救；何翁亦隨即報案，將所作所為如實招來。

齊慶生後行兇 躁翁被捕 執法人員持盾登樓戒備，並召來消防協助破門，順利救出遇襲母女及制服何翁。傷者頭、面及手中刀，身體燙傷及染滿鮮血，其中一人的面部要貼上敷料面膜，其後俱登乘救護車送往瑪嘉烈醫院救治；何翁涉嫌「傷人」被捕，他並無反抗，被黑布蒙頭帶署扣查。人員在屋內檢走熱水壺、一把約18厘米長的菜刀等證物，正調查血案成因。