待化驗DNA迷姦水 廣告男申保釋遭拒

性侵男子案押至5‧15再訊 上周三（15日）一名男子被人發現倒斃於尖沙咀一酒店房間，經調查後懷疑案件涉及迷姦成分，其後拘捕一名28歲男子及一名31歲男警員，懷疑兩人涉案。警員後獲准保釋候查，須於4月中旬報到。而28歲男子則被指涉及另一宗使用迷姦水與男子發生性行為的案件，被控一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」，於昨日被解往九龍城裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至5月15日再訊，以等候化驗檢獲的液體之成分及就現場檢獲的杯子作DNA及指紋比對。辯方曾替被告申請保釋，但遭拒絕，須還押候訊。

28歲任職市場推廣主任的被告區子鍵，被控於2023年3月15日至16日期間，在尖沙咀彌敦道19至21號九龍酒店1132室對一名池姓男子使用或施用藥物，即迷姦水，意圖使他神志不清或軟弱無力，以使被告得以與池作非法性行為。

據控方庭上透露，被告暫涉及兩案。就現時控罪所涉之案件，池姓男事主稱在社交媒體認識一名與被告網上使用的名字相同的男子，同意到涉案酒店進行親密行為。期間該男子向事主提供飲品，包括兩隻有可樂的玻璃杯，事主喝下後去淋浴，但進行親密行為不久後便失去知覺，事主清醒後發現該男子已離開。

曾承認帶「G水」到酒店 執法人員其後於酒店房間窗簾後找到3樽液體，發現內含俗稱迷姦水的GHB之成分，當中有一樽液體有吸管及滴漏裝置。至於另一案件，則涉在本案發生前一日，有另一名人士於另一間酒店內身亡，該死者亦於社交媒體認識與被告同網名的人士，並有共識到酒店作親密行為。被告則向執法人員承認帶「G水」到該事件的酒店。

執法部門於上周三接報，在漆咸道南一間酒店發現一名25歲男子伏屍酒店房。案件原列作屍體發現案，但經調查後發現有人疑在男同志圈使用俗稱迷姦水的毒品迷姦他人並偷竊財物，並拘捕兩涉案男子。案件編號：KCCC 773/2023

被告區子鍵