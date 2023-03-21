售煽動書籍 3男女判監5至10個月

【本報訊】旺角銀城廣場「隱世市集」今年1月遇查，市集內兩男一女被指販賣刊有煽動內容書籍，因而被控作出煽動意圖作為罪。案件上星期五（17日）於西九龍裁判法院再訊時，3人全部認罪，押後至昨天判刑。主任裁判官羅德泉批評各被告分工合作精心策劃，宣傳、生產及印製涉案刊物，更在聖誕新年佳節擺檔，明顯是想借人流之利吸引更多更多人購買。裁判官又指這些刊物彷彿計時炸彈，容易令本已回復平靜的社會死灰復燃，最終決定判3人入獄5至10個月。

網上積極宣傳 「姜牧師」囚8個月 3名被告是姜嘉偉（31歲、牧師）、李龍現（52歲、商人），及李的妻子陳尚恩（48歲、寵物美容師）。控罪指，3人於2022年12月2日至2023年1月17日期間，在Facebook、Instagram和位於西洋菜南街的銀城廣場地下攤檔內，推廣、出售及或為出售而展示煽動刊物。

辯方昨求情時指，涉及刊物只印了400本，內容全部是從互聯網下載，並無加上自己的評語。辯方指，印製刊物是陳的主意，並由她聯絡印刷商。3人已明白罪行嚴重性，承諾不會重犯，冀法庭從輕發落。裁判官指，陳是本案始作俑者，而刊物沒有作者等資料，明顯是想逃避偵查，刑責最高，判她入獄10個月；姜有在社交平台積極宣傳，亦需判阻嚇性刑罰，判入獄8個月；李刑責最輕，入獄5個月。案件編號：WKCC 313/2023