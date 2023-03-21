區諾軒：初選過程有不民主地方

【本報訊】16名參與2020年立法會初選、但否認串謀顛覆國家政權罪名泛民人士，昨繼續在西九龍法院受審，區諾軒繼續接受辯方盤問。他不諱言在初選舉辦過程中，確有不民主的地方，到後期甚至似乎成了「一派拉倒一派」。他又強調自己從未說過要政府停擺，「35+」計劃相關文件亦無提及要時任特首林鄭月娥下台。

指戴耀廷網上發文從不商討 法官昨於區諾軒作供期間，問區同不同意戴耀廷在這推動民主的計劃之中，用上了不民主的方式。區遲疑片刻後說要「好謹慎咁答」，然後表示對戴在部分選區協議中，用上「會」而非「積極」運用權力否決財政預算案，他現在仍感到費解，並覺得「好難受」，直言「好難接受呢個過程叫做民主」。他又指「戴耀廷擺嘢上Facebook係從來唔會問我哋」，語畢被告欄內傳來笑聲。

區續指，在從政不同階段，他一直覺得要求同存異，「搵共識要搵最大公因數」，但初選去到後期，似乎變成「一派拉倒一派」。他反問：「作為組織者，唔係要作為一個中立仲裁人咩？」另外，有鑑於2016年有本土派參選者被「DQ」，他認為民主派應吸取教訓，小心言行。惟初選過程中，愈來愈多候選人作政治表態，這增加了他們被取消資格的風險。為此他感到無奈，因如果被取消資格，「會白費好多義工好多人嘅心機」。

案件編號：HCCC 69/2022