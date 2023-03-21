前男警 煽動罪囚10個月

網上言論侮辱殉職女警 水警總督察林婉儀前年9月在沙洲對開追截走私快艇時墮海殉職。一名時任警察事後被發現曾在網上指林「抵死」、「希望有得認魚啦，最好就死埋」的仇恨言論，因而被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，經審訊後於上月底被裁定罪成。署理主任裁判官香淑嫻為被告提取背景報告後，昨於西九龍裁判法院判被告監禁10個月。裁判官指被告刻意在執法部門的Facebook專頁發布對部門的憎恨言論，又刻意揭露自己的警員身份增加可信性，罪行十分嚴重，必須判處監禁。判決後辯方替被告申請保釋等候上訴，但遭裁判官拒絕。

現年28歲被告崔駿民在本案發生後已辭職，現報稱無業。他被控於2021年9月25日至28日期間，在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視港府。於內地出生的被告，過往曾任酒店接待員，但其後辭工3度投考警察，最終成功獲取錄，任警員期間曾獲12次嘉許。辭職後他現於專業教育學院修讀高級文憑課程。辯方求情指被告母親在內地設廠營商，被告為投考夢寐以求的警員而放棄高薪厚祿，不過裁判官引述被告背景報告，指被告母親為工廠技工。辯方求情時又指被告因當時被警長戲弄，為發洩怒火鹵莽行事，現感羞恥並向死者及家屬致歉。

堅持無煽動意圖 官斥無悔意 裁判官指判刑要考慮犯案者的犯罪行為，其潛在風險及可能帶來的實際後果。在《港區國安法》實施後，社會風氣漸趨緩和，但事件仍未過去，市民仍有被煽動風險，引起對政府的敵對情緒，社會暴力可一觸即發。裁判官指被告行為刻意挑撥對執法部門不滿，增加市民對政府等的憎恨，並打擊執法部門的公信力。裁判官又指被告至今堅持並無煽動意圖，明顯毫無悔意，最終判處被告監禁。

案件編號：WKCC 4617/2021