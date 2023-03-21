醫健：成視在人：兒童斜視 及早治療

眼疾除了奪去視力，更隨時奪去小朋友的童年。來自埃塞俄比亞的Netsanet在數個月大時，父母已留意到她眼睛異於一般小朋友，兩隻眼睛分別望向不同方向。礙於經濟能力未有求醫。到她求學時，經常因為眼睛情況被其他小朋友取笑，她變得愈來愈不善與他人交際。

術後重獲健康視力 奧比斯最近在埃塞俄比亞哈瓦薩展開了培訓項目，遇到了9歲的Netsanet。經團隊診症後發現她有很明顯的斜視，導致一對眼睛在聚焦時看向不同地方。隨時間推移，斜視會產生永久性影響，包括失明，亦會令兒童患者有更高風險患上焦慮症及抑鬱症。她的父親說：「孩子們總是取笑她，她經常會因此而哭泣及擔心。」

在志願團隊的幫助下，Netsanet成功接受了手術，重新擁有健康視力。Netsanet的個案讓大眾意識到，原來當地並沒有任何眼科醫院或診所能治療斜視，而這種眼疾在已發展國家只要透過簡單方法便可治療。

世界上不應有任何人因為出生地，而過着不必要的失明生活，讓我們攜手改變他們的未來。

奧比斯