３‧20世界口腔健康日 堅守護齒承諾

【本報訊】世界牙醫聯盟訂定每年3月20日為「世界口腔健康日」，衞生署口腔健康教育事務科昨日在頻道推出以「320活出一生幸福笑容」為題的全新宣傳短片，推動全港市民珍視自己的口腔健康，堅守護齒承諾，一生「以口腔健康自豪」。

衞生署呼籲市民以行動護「你」口腔，從小開始，並且持續一生，指小孩甫出生，父母便應開始悉心照顧孩子的口腔，培育孩子良好的口腔護理、飲食及定期檢查口腔的習慣；及至成年人亦應持之以恒地實踐這些良好的習慣，因為口腔健康與身體健康息息相關。署方指出口腔疾病，例如蛀牙和牙周病，與一些非傳染病，例如心臟病、糖尿病和癌症，均有不少共同的行為風險因素，包括個人衞生欠佳、吸煙及攝取過多糖分等。

定期檢查 健康飲食 衞生署牙科服務主任顧問醫生林德昭就提醒市民持守良好的口腔護理習慣，包括徹底清潔牙齒、定期檢查口腔、實踐健康飲食習慣、減少糖分攝入量及避免吸煙和飲酒，須由少到老護理口腔。

而衞生署口腔健康教育事務科除了以短片推廣護齒要訣外，亦在學校為不同年級的學生舉辦推廣活動，如為中學生舉辦「護你口腔」集體遊戲設計比賽，啟發他們的創意，將口腔健康訊息融入遊戲中。另外，亦透過不同類型廣告，向全港市民宣揚「以口腔健康自豪」的訊息。