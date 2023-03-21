教師涉瞞利益 獲校方批工作 廉署控欺詐罪

【本報訊】廉署昨日落案起訴一名中學教師，涉嫌隱瞞自己是一間承辦商的主要股東，詐騙學校委聘該服務供應商為學生舉辦一個工作坊，涉款4.8萬元，被告已獲准保釋，明天在屯門裁判法院答辯。

被告為32歲的劉達理，為基督教香港信義會宏信書院（宏信書院）前教師，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。案發時被告為直接資助計劃中學宏信書院的設計科教師。宏信書院的指引規定，如涉及採購及物料供應的職員得知其本人或家人與供應商或承辦商有任何關係，須盡早向法團校董會（校董會）作出書面申報。

被告為承辦商股東 被告於2021年4月被委派在當年6月的課外活動周舉辦一個機械人工作坊。於2021年5月中，他卻提議學校舉辦一個「設計－玩具及模型工匠工作坊」。他其後向學校提交兩份報價單，並建議委聘Wonder Hobbys. Limited （Wonder Hobbys）為25名學生舉辦該工作坊，因其報價為5萬元，較競爭對手低2,000元。宏信書院其後批准該項採購，而Wonder Hobbys最終向學校收取4.8萬元，為24名學生舉辦該工作坊。

被告涉嫌於2021年5月18日至6月24日期間，向宏信書院校董會隱瞞他為Wonder Hobbys的董事和股東，並意圖詐騙而誘使該校委聘Wonder Hobbys舉辦上述工作坊。

廉署接獲投訴及後展開調查，發現被告案發時是Wonder Hobbys的董事和股東，持有該公司七成股份，但從來沒有向學校披露他在該公司的利益。