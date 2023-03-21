去年21教師被釘牌 多涉性侵 虐待 盜竊

教局把關不力 風化案趨嚴重 教師操守直接影響莘莘學子的校園生活。教育局公布去年有21名教師被「釘牌」，即取消教師註冊，人數遠多於前兩年的各7人。教育局指，被「釘牌」教師主要涉及「干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、與學生有超越師生關係的交往」等。有教育關注組織認為，港府可設立資料庫加強監管教師操守，為學生把關。

教育局提供2020至2022年的數據顯示，2022年涉違反專業操守被處分的教師人數回落至104，但被取消教師註冊的有21人，多於前兩年各有7人被釘牌。註冊資格一經取消，相關人士不准在學校任教，包括補習學校。

研加強通報機制 現職教師每3年要做刑事紀錄查核。教育局稱，為及早掌握涉及刑事罪行的教師個案，正與執法部門探討加強通報機制，執法部門逮捕教師後會隨即通知教育局，以盡快採取適當跟進行動。

教育局又指，若發現有該局之前未知悉的個案，將會馬上跟進。該局稱，即使有關教師已離開教學行列，若果涉及嚴重違反專業操守及違法的行為，為保障學童福祉都會嚴肅跟進，「杜絕」其重返學校的機會。

香港教育政策關注社主席張民炳表示，被「釘牌」教師數量大增令人感到憂慮，教師最大使命是讓學生在健康的校園環境下成長，教師亦有責任保護學生，故教師應當自律，為學生樹立良好榜樣，不能超越道德底線，約束自身行為。

建資料庫查案底 張特別關注文件提及被「釘牌」教師涉及性罪行，以及與學生發展超越師生關係的交往，他認為教育局應把好關，尤其風化案屬嚴重罪行，可以透過與政府部門合作，建立資料庫，將有相關刑事紀錄的教師記錄在案，並供學校查閱，可以進一步加強把關，將學生的利益擺在首位。

張亦指，教育局可透過教師發展日，安排相關專業的專家及學者，為教師舉行主題講座，與他們分享或傳遞有關性罪行，教師操守，道德底線等資訊。當局亦可同時聆聽教師想法，加強溝通，改善教與學關係，提升教師質素，亦對學童具裨益。