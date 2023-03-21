M+博物館公布獎項入圍名單

【本報訊】西九文化區的M+視覺文化博物館昨日公布，由其設立的第2屆「希克獎」入圍藝術家名單，包括范加、苗穎、王拓、謝南星、楊沛堅及于吉篡6名藝術家。入圍者將獲邀參加今年9月22日開幕的「希克獎2023」展覽，展出他們過去3年的作品。M+又指，世界知名建築師事務所、M+大樓的建築師 Herzog & de Meuron，將會向M+捐贈北京國家體育館場切面模型等素材。

希克獎評審委員會將選出優勝者，結果將於明年初公布，而得獎者將得到50萬元獎金，其餘5位入圍者可得10萬元。「希克獎」由M+在本港設立，該獎開放予在大中華地區出生或工作的藝術家，旨在將百花齊放的藝術創作和精彩文化對話在國際舞台呈現及推廣。

另外，世界知名建築師事務所、M+大樓的建築師Herzog & de Meuron，將會分為兩階段向M+捐贈建築模型及項目設計素材。M+首階段獲贈北京國家體育場的切面模型。俗稱「鳥巢」的北京國家體育場，是Herzog & de Meuron為2008年舉行的北京夏季奧運會設計的主場館。

獲世界知名建築師捐贈模型 第2階段的捐贈將會包括Herzog & de Meuron在亞洲及其他地區設計重要項目時所運用的各種素材。是次捐贈讓M+成為亞洲首間擁有大量Herzog & de Meuron作品的博物館，媲美紐約現代藝術博物館和巴黎龐比度藝術中心。