擬修例阻外傭跳工 團體稱指控不實

亞洲移居人士聯盟約20人昨午向政府請願，其發言人Dolores形容，坊間對外傭跳工的指控，是無知者用來散播對家庭傭工仇恨、歧視的虛構說法，指出外傭轉工後只可留在香港兩星期，強調外傭不會主動轉僱主或跳工。她認為，對外傭跳工的指控涉及歧視，強調外傭享有香港勞工權利，即使轉工亦應是合理的權益。