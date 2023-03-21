將軍澳新過海巴士線被指迂迴

【本報訊】由將軍澳往來港島的兩條新巴士線昨起投入服務。其中，調景嶺前往小西灣邨的694S，首班車於早上7時50分開出，該區區議員方國珊試乘後指該班次最多約85人乘搭，全程需時約1個半小時，較原定時間超出約10分鐘。此外，694S作為新巴今年7月合併城巴前最後一條新線，該線安排一輛車身以新巴最初期橙綠色波浪紋圖案的巴士行駛，吸引不少巴士迷到場打卡，有巴士迷認為別具意義。

有居民反映，694S路線過於迂迴，加上東隧早上繁忙時段擠塞，有學生於峻瀅上車前往小西灣上學，擔心遲到下需於北角落車轉乘的士；有日出康城居民在環澳路晉海巴士站上車返工往柴灣工業區，幾乎9點才落車，故希望首班車可提早至7時半開出。

至於另一條新線690S同樣於昨早7時50分於坑口開出，前往終站中環交易廣場，全程50分鐘。由於乘客量多，巴士公司經協調於8時5分加開後備巴士，即同一時間共兩車出發，全日早上共3個班次。方國珊建議運輸署盡早提升過海巴士全日化，而有康城居民乘坐至中環廣場，表示會繼續常態使用，事關乘坐港鐵需於北角港鐵站轉車，較不方便。