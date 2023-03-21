郵局支援電話卡實名登記 運作至月底

【本報訊】18間指定郵政局提供的電話儲值卡實名登記支援服務，只運作到本月31日。市民若有需要使用有關服務，以重啟因未完成實名登記而被停止服務的「太空卡」，記得把握時間到指定郵政局進行登記。電訊商亦會繼續為其客戶提供支援及完成實名登記。

電話智能卡實名登記制在今年2月24日全面實施，至今超過1,200萬張電話智能卡已完成實名登記。市民除到所屬電訊商的門市進行登記外，亦可透過電訊商的電子登記平台完成實名登記。成功登記的用戶會收到電訊商發出短訊通知。

當局提醒市民，電訊商不會致電要求用戶提供個人資料以完成登記，更不會要求用戶透露銀行戶口、網上銀行帳戶及密碼、信用卡號碼等資料。市民若有疑問，應直接向所屬電訊商查詢，提防騙徒。

當局強調，在實名登記制下提供虛假資料及文件，或會構成刑事罪行。任何人明知而向另一方提供以他人名義登記的電話智能卡以利便干犯某罪行，或可能被控協助及教唆干犯相關罪行。當局呼籲市民切勿以身試法，使用以他人的個人資料登記的電話儲值卡。市民若發現有人兜售他人身份資料並代為登記電話儲值卡，亦可即時向執法部門作出舉報。