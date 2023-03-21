不停開編外職位 議員憂工作欠積極

【本報訊】近期許多議員批評政府不停開設編外職位，浪費公帑。立法會公務員及資助機構員工事務委員昨日召開會議，議員謝偉銓指當局強調公務員需要提速提效，認為提速提效視乎公務員主動和積極性，擔心部分編外職位的公務員會否不積極工作，令工作事件要一直拖下去，關注政府會否在培訓上着手加強主動積極性。當局回應指公務培訓強調「以民為本」的心態和團隊精神。

近年公務員出現離職潮，勞工界議員周小松指當局強調公務員編制零增長，凍結公務員編制在19.7萬人，但去年公布實際公務員位置卻只有17.4萬人，即有約兩萬個職位未填補，空缺率逾一成，形容情況是「10個沙煲，9個蓋都唔到」，直言即使政府可以維持運作，但對市民服務的質素難以提高或維持，又以運輸署為例反問運輸署換車牌是否加長，批評不能一直追求凍結編制。

空缺1.8萬 辯稱正值退休高峰 議員林琳則指政府提倡人手零增長，問及政府如何確保在凍結增長下維持原有人手需要。公務員事務局局長楊何蓓茵回覆指有關空缺人數為約1.8萬人，強調非長期維持有關人數，但承認過去約一年數字有所增加，加上近年正值公務員退休高峰期，承諾當局會加倍努力招聘人手，又重申即使零增長，當局亦有要求各部門向內檢視，可以精簡程序或重定優次的工作，以滿足人手需要。

另一議員陳振英則指現時有部分公務員崗位未能足夠聘請人，關注政府會否利用空缺的崗位去開設新崗位，以維持公務員編制零增長，楊何蓓茵回覆指一般而言當局不會用職位空缺抵銷新開職位，因為每一個空缺都會進行或將會進行招聘，又表示即使公務員編制零增加，但亦有就新工作開新崗位。因部分職位有時限性或使用電子政務後，令部分所需職位減少，減少令可以有職位增加，但強調當局不會令增加人數大於減少人數，以維持編制零增長。