解說明日大嶼方案 被批大白象疊羅漢

官員到訪屯門區會 議員轟無誠意諮詢 港府準備耗資5,800億元造地填海興建交椅洲人工島，惟詳細的融資安排具體內容欠奉，早前有指最快要明年才會公布。造價細節未見，惟曾被環團批評「鬼祟」諮詢的交椅洲人工島公眾諮詢將在本月底完結，但港府官員昨日才到屯門區議會解說工程。議員炮轟當局僅屬「知會」區議會，全無誠意諮詢，更形容工程是「大白象疊羅漢」，斥港府豪賭，卻要市民埋單。

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長胡國源昨日帶隊到屯門區議會，就交椅洲人工島的初步方案向議員解說。屯門區議會副主席黃丹晴聽罷方案後，直斥指工程不但是大白象工程，更是「大白象疊羅漢」。黃指現時本港經濟受新冠疫情重創，當局至今仍未交代人工島融資安排，擔心現時香港的經濟環境如何承受如此龐大工程，「（建人工島）要利用一個超過政府現有儲備一半……我會形容這個是一個『豪賭』。賭贏了固然皆大歡喜，但是賭輸了，我們700萬人都要承受，這個是否我們可承受的後果？」

黃丹晴指港府豪賭 黃又指，人工島公眾諮詢期在本月底完結，但當局昨日才到區議會解說，即僅屬「知會」他們，誠意欠奉。事實上，昨日的屯門區議會會議討論交椅洲人工島的議程僅有30分鐘，遠少於其他議程。黃續指，現時根本沒有興建人工島的迫切性，建議待本港經濟回復，庫房收入有好轉時再作考慮。

另一議員江鳳儀亦指工程沒有迫切性，更指現時新界大量棕地無人用，港府應先整合及開發棕地才更符合現時經濟情況。其他議員亦關注工程對屯門交通改善的裨益，惟該署指下一階段才有詳細方案可提供。

胡國源回應議員時指，當人工島全面運作的時候，料每年可以為香港帶來2,000億元的經濟增加值，佔本地生產總值7%；當局將在下一階段把規劃細化，並會為人工島計劃訂定合適的財務安排，再向公眾進一步交代。

當局在去年底啟動人工島項目公眾諮詢，為期3個月至本月底。早前已有環團質疑，相比以往填海或大型發展項目，今次人工島的公眾諮詢更顯倉促和粗疏，不但未有發布新聞稿通知傳媒及公眾，發展局延至今年1月19日才發布「中部水域人工島」的專題網站，令公眾質疑政府「鬼祟」諮詢。