惠州焚化爐先進價廉 港應借鏡

【本報訊】香港垃圾圍城，市民不滿區內興建厭惡性設施！多名議員日前到惠州的綠色動力惠州環境園考察，了解內地轉廢為能設施的運作及營運，指當地焚化設施已做到全焚化，煙氣處理亦已達到國際及歐盟標準，無論是焚化設施、技術、營運及造價方面都值得香港借鏡。

她指惠州環境園焚燒發電廠在技術上已做到全焚化，只有少於3%的灰燼需要拿去堆填，而焚燒發電廠的煙氣處理和廢氣排放，亦達到並優於國際及歐盟的標準。園區內多間轉廢為能設施，技術成熟，園內亦設有餐廚、污泥及糞便「三合一」綜合處理廠和教育中心。

該項目設施亦非常獨特，她指園區採用客家風格建築，完全不察覺是廢物焚化設施。在造價方面，處理2,000公噸的廢物的兩個焚化爐，約為16億元人民幣，造價遠低於香港石鼓洲焚化爐以及T park源區。她建議政府多到內地考察了解處理廢物的先進技術，為香港爭取以最低成本，最佳營運模式，處理轉廢為能設施。

議員籲產電供區內免費使用 議員周浩鼎指惠州的焚化設施把產生出來15%電力作自行運作之用，其餘85%則輸出電網，供居民使用，他認為當局有必要參考此等模式，把焚化設施產生的電力供應給該區居民免費或以優惠方式使用，讓居民直接受惠。他又稱，政府打算於屯門曾咀附近及北部都會區建設兩個新焚化設施，然而無論是屯門龍鼓灘的規劃，北部都會區未來也是經濟發展的重要地域，當局更加有責任確保新焚化設施的厭惡性消除，不會對該區的經濟發展構成負面影響。