倍速完成環評 議員憂欠準繩

生態持續變化 中央數據庫難免偏差 港府擬修改《環境影響評估條例》，配合新建立的中央數據庫，縮短環評程序所需時間一半，至最多兩年完成。環境諮詢委員會昨日開會討論修例，委員關注該數據庫資料與實際環境的準確度，又稱環境變化持續，擔心數據問題影響判斷；亦有委員關心數據過分披露反損生態。環境保護署表示，每年會覆檢數據，部分受保護動植物資料將不公開，又預計新修訂的環評條例可於今年6至7月推行。

環保署早前提出4招縮短環評所需時間，建議建立中央數據庫、減少需要進行環評程序的工程項目、放寬部分技術評估要求等。環諮會昨討論修改《環境影響評估條例》程序、廢物管理和減廢措施。署理環保署署長徐浩光於會上介紹，中央數據庫採用地理訊息資訊及繪圖系統平台，網羅包括環評報告中與各種環境和生態相關的基線調查數據，亦會顯示本港的空氣質素、水質等的實際數據。

身兼香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任的環諮會委員梁美儀關注，中央數據庫內的資料難免有偏差，要小心使用，又指氣候變化亦影響生物的生命周期，建議定期更新資料。委員關景輝形容，建立數據庫之舉是「與時並進」，建議該署可以積極使用人工智能技術，令工作更有效率，但他亦提醒當局需要持續更新數據庫資料，貼近實況。

料最快6月推行新例 世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁則認為，中央數據庫中部分數據不應開放給公眾查閱，以免有人用來犯法。

徐浩光回應指，環保署會每年會覆檢數據，又透露涉及金錢龜等受保護動植物的敏感資料將不會公開，申請人須到辦事處查閱資料。他又稱不少團體歡迎新系統，而該署日後會加強使用新科技，並培訓人員使用新科技設備的技術。徐續指，該署在取得環諮會支持後，下月將向立法會提交修例建議，先訂立後審議，預計可於今年6至7月推行新例。

環保署早前稱，為使項目倡議人能夠在早期規劃階段了解其項目的潛在環境限制，中央數據庫亦提供工具作初步的環境分析及噪音模擬，以助項目倡議人及顧問在研究初期比較不同的項目設計方案，從而辨別對環境影響最小及最有利的設計。