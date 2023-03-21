屯院爆合胞病毒潮 30日大女嬰中招

【本報訊】屯門醫院上周五（17日）有新生嬰兒特別護理病房爆發呼吸道合胞病毒組群感染，至昨日（20日）公布再多一名30日大女嬰確診，另有3名職員染疫，累計共10人受感染，當中包括7名嬰兒，而早前公布的11日大男嬰目前情況仍然危殆。

11日大男嬰危殆 醫院發言人表示，為謹慎起見，昨日再安排入住該病房的嬰兒接受測試，發現多一名30日大的女嬰確診，她現時情況穩定。至於早前公布感染的6名嬰兒，其中一名11日大男嬰情況危殆、一名5個月大女嬰情況仍然嚴重，其餘4名嬰兒情況仍然穩定。所有病人正接受隔離治療，醫院會密切監察病人的情況及提供合適治療。至於同樣確診的3名病房職員，他們目前已獲安排休假。醫院強調，對組群感染個案非常關注，會繼續加強執行感染控制措施，密切留意該病房病人的健康情況，亦會與家人保持溝通及提供所需協助。

對於近日兒童感染呼吸道病毒後需入院的個案增多，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨日（20日）在電台節目表示情況嚴重，病童感染包括合胞病毒、流感病毒、副流感病毒、腺病毒及腸病毒個案，均呈上升趨勢。部分早產嬰兒更要入住兒童深切治療部，或需長期住院一至兩周。不少受感染兒童都被家中成人傳染，提醒市民在家仍要做好勤洗手等個人衞生措施。

關日華指出，若幼童病情轉差，例如食欲不振、發燒及呼吸困難等，應盡快求醫。現時醫療系統仍可負荷，醫院會流動調配病床及人手。

他解釋，合胞病毒過往一般在冬季至初春較活躍，惟受氣候暖化影響，病毒活躍程度未見跟隨季節明顯變化，已變成周年性活躍的呼吸道病毒。

病毒會令壞死的細胞聚合，堵塞支氣管，幼童感染後除了發燒，亦會出現呼吸困難，嚴重的或會影響其他氣管，呼吸時有喘鳴。