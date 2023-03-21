浸大研抗體 望製標靶治新冠

【本報訊】本港的新冠疫情漸成過去，惟新冠肺炎病毒可透過人類細胞膜的「血管緊張素轉化酶」（ACE2）感染細胞，部分器官未有太多ACE2感染細胞，亦可受新冠肺炎嚴重感染。浸會大學領導的研究團隊發現人體的蛋白酶MT1-MMP可以切斷ACE2，令可溶性ACE2釋放出來，從而感染更多的人體細胞，導致更多器官感染。團隊測試採用一種名為3A2的單克隆抗體，發現能成功抑制MT1-MMP的活動，以減慢新冠病毒在人體內傳染的能力，有條件成為治療新冠肺炎的標靶。研究成果已發表於科學期刊《Nature Communications》。

降肺心肝感染程度 研究人員分別針對新冠病毒的原始毒株，以及Delta及Omicron變種病毒進行實驗，均發現這款蛋白酶，是人體內調節新冠病毒進入細胞的主要因素，能夠透過抑制劑，有效減少可溶性ACE2水平，將肺部、心臟和肝臟中的新冠病毒感染程度，降低60至80%。

帶領研究的浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮表示，小鼠實驗中，即使在感染前注射又或是在染疫後注射，可以令受感染小鼠的病毒量減少近九成，他預料一至兩年可以在人體內測試，暫時未發現藥物使用上有任何副作用。

衞生防護中心公布，本港昨新增40宗化驗所核酸檢測確診個案，自今年1月30日起累計化驗所核酸檢測確診數字為8,192宗。昨亦無新增與新冠病毒有關的死亡個案，自今年1月30日起累計與冠狀病毒有關的死亡個案有139宗。