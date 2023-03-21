收緊安老院要求缺乏諮詢

樓宇結構天花高度限制 業界斥社署可行性低 新冠疫情肆虐本港期間，安老院舍曾是重災區之一，有多名長者染疫及離世。社會福利署上月更新《安老院實務守則》，提高對院舍通風要求，包括要求寢室、飯廳等處所，每小時換氣量要達6次，新籌劃的院舍必須遵守，而現有院舍進行改善工程時，也要符合新標準。但有安老業界認為，部分現有安老院舍在進行改裝工程時，會受到樓宇結構、天花高度等的限制，可行性較低。

責署方「一本通書讀到老」 安老事務委員會委員李輝昨早在電台節目表示，社署未有諮詢業界便更新守則，批評署方以行政指令增加院舍換氣量，都只是「一本通書讀到老」。她解釋，以往新冠疫情期間院舍已增設空氣清新機，但不能避免院內現傳播，故即使部分院舍進行改善工程，未必能發揮防疫作用，加上現有院舍受場地限制，難以符合新要求，譬如若要加裝風槽，有院舍的天花高度不達標，最終只會浪費金錢。

香港安老服務協會主席陳志育表示，若現有安老院舍要進行改善工程時，要合乎新標準的話，是有一定難度。他解釋，因現在有安老院舍的建築結構原本是用於商業用途，例如酒樓，並非用於居住用途，只是從商業用途改裝成為安老院舍，而通風結構可能大體上維持商業用途的要求，所以最終可能難以合乎「換氣量」的新通風要求。他強調，經營者如在可行情況下，都樂意改善通風設計。但他亦憂慮，有可能部分現存的院舍在計劃進行改善工程時，因未能符合社署的新標準，而放棄改善通風、換氣的設計，導致因小失大。他認為社署此舉猶如「好心做壞事」。

廚房每小時需換氣20次 根據《安老院實務守則》的更新版本，寢室、活動室、護士站、飯廳等處所，通風要求為每小時換氣6次，或最少每人每秒10升空氣（鮮風），以較大者為準；洗手間、浴室、洗衣房則要每小時換氣10次，並排氣出院舍外。院舍廚房每小時更要換氣20次，且同樣要排氣出院舍外。所有新籌劃的安老院須遵從上述通風要求，包括適當地裝置機械通風設備，保持足夠室內外空氣交換，確保室內空氣質素良好。而現有院舍日後做相應改善工程時，亦須符合要求。