本港最低工資遠遜外國 學者倡參考通脹「一年一檢」

【本報訊】凍結4年的法定最低工資將於今年5月起，由現時每小時37.5元上調至40元。社會長期質疑最低工資修訂追不上通脹，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝昨在電台表示，本港最低工資水平大幅落後其他國家，以致低下階層現時無合理薪酬，建議將最低工資「兩年一檢」改為「一年一檢」，並參考通脹來調整。

計算貧窮線應涵蓋資產 貧窮線方面，葉兆輝認為港府可宏觀上可鎖定貧窮地區，以政策作出有效干預。他指，貧窮線只計收入，沒有涵蓋資產，是有不足之處，認為計算貧窮線可加入「可動用資產」，惟即使沒有，計算勞動人口的貧窮線時依然有一定準確性。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新則表示，港府應該重點改善長者生活質素，並建議善用大灣區的優勢，在內地建「退休村」。

議員鄧家彪則指，有醫療社福配套的房協長者屋近年大受歡迎，惟成本較高，而在大灣區的安居計劃較適合剛開始計劃退休、近60歲的市民，原因是他們適應能力較強。