1月商品進出口貨 跌逾三成

【本報訊】本港作為外向型經濟體，貿易對經濟發展扮演十分重要的角色。政府統計處昨日表示，今年1月與去年1月比較，本港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌39.7%及33.6%。今年1月與去年1月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升5.4%及5.9%。

整體進出口價格均升逾5% 截至今年1月為止的3個月與去年同期比較，本港的商品整體出口貨量及進口貨量亦分別下跌32.9%及28%。經季節性調整的數字顯示，截至今年1月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌13.8%及9.1%。另外，貿易價格比率指數方面，此指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來，與去年同期比較，這指數在今年1月下跌0.5%。

進口貨量方面，在今年1月與去年1月比較，作為本港最大貿易夥伴的中國內地進口貨量錄得44.4%的跌幅，韓國則有35.2%的下降、來自日本的進口貨有30.4%下跌，新加坡有23.7%的減少，而台灣則有21.2%下跌。價格方面，來自內地貨品的進口價格則有9.5%上升、台灣貨品價格增加5.1%、新加坡及日本商品價格均增加1.5%；但來自韓國的進口價格反而下跌2.8%。