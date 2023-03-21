經濟疲弱 去年GDP跌3.5%

【本報訊】去年本港經濟按年下跌，其中進出口貿易、批發及零售業的跌幅最慘重。政府統計處昨日發布去年第4季及全年環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值初步數字，去年全年與2021年比較，本地生產總值（GDP）實質下跌3.5%。其中，整體本地生產總值在去年第4季較上年同期實質下跌4.2%，而去年第3季的跌幅為4.6%。

進出口貿易跌幅最高 按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的淨產值在去年第4季實質下跌4.2%，而第3季的跌幅為3.3%。外圍環境惡化和金融狀況收緊同期繼續影響香港經濟。去年全年與2021年比較，所有服務行業合計的淨產值實質下跌3.0%。

跌幅最高為進出口貿易、批發及零售業，其淨產值，繼去年第3季與上年同期比較實質下跌12.5%後，在第4季下跌19.5%。全年合計該行業的淨產值實質下跌12.1%。其次為住宿服務（包括酒店、賓館等）及膳食服務業，其淨產值，繼去年第3季與上年同期比較實質下跌7.1%後，在第4季下跌5.7%。全年合計，該行業的淨產值實質下跌10.9%。

僅個別行業於第4季及全年行業的淨產值錄得上升，其中建造業的升幅最高，第4季的淨產值按年升4.6%；全年則達4.9%。其次為公共行政、社會及個人服務業，第4季及全年升幅分別為1.9%及0.8%。至於資訊及通訊業的淨產值於第4季按年升1.9%，全年則增0.8%。