持續脫班 仍申加價 服務參差 5巴捱轟

政界促按客觀指標 調整車費 港府早前公布5家專營巴士公司擬加價，其加幅過高被各界炮轟是「獅子開大口」，對處於復常階段的基層造成沉重經濟負擔。有議員認為，5巴以疫情期間錄得嚴重虧損而提出加價，理據並不充分，認為應參考復常後客量再釐定加幅。議員又認為，專營巴士脫班問題多年來未見改善，促5巴改善服務質素，長遠認同專營巴士可參考港鐵機制，按客觀指標調整車費。

議員盧偉國指，新冠疫情過後，本港正開始復常，整體經濟復甦需時，認為5巴提出的加幅過大，包括逾25年從未加價的城巴機場線擬加價50%。他認為隨着各口岸開通，機場客運量一直增加，認為5巴應檢視巴士線復常後幾個月的客量，再釐定票價加幅。

應考慮市民負擔能力 盧又指，巴士服務作為鐵路的輔助，可考慮容許部分與鐵路重疊的路線，在繁忙時間加強班次，提升服務質素之餘，亦有助巴士公司業務健康持續發展。

議員張欣宇則認為，5巴申請加價須考慮多項因素，除了營運成本及收益、市民負擔能力和接受程度外，更涉及服務質量。他表示，5巴表現欠佳，過去10年仍有脫班，質疑有否理據大幅加價。

倡參考「可加可減」機制 就有意見認為專營巴士可考慮參考港鐵「可加可減」機制調整票價。張欣宇同意有客觀指標是好事，但認為港鐵機制目前有較大空間改善，倡專營巴士有待港鐵機制完成檢討後再作參考。

除了龍運，4家專營巴士於疫情期間即2021年4月已獲准加價。相隔不足兩年，5家巴士公司去年先後再入紙加價。其中，九巴、龍運巴士擬加9.5%及8.5%；嶼巴擬加9.8%；7月將合併的城巴新巴建議大部分巴士線劃一加2元，而機場線方面，「A」日間線及「NA」通宵線加幅達50%，其餘「B」、「E」、「R」、「S」及「N」日常和通宵服務路線則加23%。港府日前已表態指，經評估後若認為個別加幅過高，會建議調低加幅，甚或拒絕申請。