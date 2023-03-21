乘客浴血慘情 互扶持送溫情
【本報訊】九巴失事剷上石壆傾側，上層有乘客撞甩牙或被拋飛。任職醫護的乘客黎小姐指，當時巴士車速正常，亦無左搖右擺，原以為巴士在石壆前會轉彎避開，但「估唔到」直撞失事。車上乘客主要撞傷鼻、額頭或口流血，惟當時巴士車身傾側，遺憾自己未能為傷者伸出援手。
保持冷靜 守望相助
坐上層左邊的楊先生稱，他於黃大仙上車，巴士行駛期間未發覺有任何異樣，車速也不算快。但巴士撞壆一刻，上層車尾位置有一名乘客被拋起，飛前3個座位反彈落地。其後他亦見到有乘客撼傷，甚至有人牙齒撞到甩脫，傷勢頗為嚴重。另一乘客林女士則表示，她於順利邨上車，坐在上層左邊位置，出事時突然聽到「嘭」一聲，令她整個人被拋起，撞傷鼻子引致流血。她形容「成件事好突如其來，好彩大家都好冷靜，冇亂作一團」，她見到有婆婆受傷，乘客也能守望相助，在旁邊照顧住婆婆，直至消防將他們全部救下，她始放下心頭大石。
有乘客拍下巴士上層情況，顯示坐於較後位置的乘客，於等候疏散期間安坐在座椅上，有人疑因車身傾側而3人同坐兩個座位。一名滿頭白髮的老婦似乎身體不適，不時閉目及聲稱「我條頸好唔舒服」及「手痹」，旁邊的白衣女子為她搧風。有相信是消防員的男聲安慰老婦，「唔緊要，等陣出到去同救護員講」影片到此結束。
人人做記者
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