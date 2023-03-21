乘客浴血慘情 互扶持送溫情

保持冷靜 守望相助

坐上層左邊的楊先生稱，他於黃大仙上車，巴士行駛期間未發覺有任何異樣，車速也不算快。但巴士撞壆一刻，上層車尾位置有一名乘客被拋起，飛前3個座位反彈落地。其後他亦見到有乘客撼傷，甚至有人牙齒撞到甩脫，傷勢頗為嚴重。另一乘客林女士則表示，她於順利邨上車，坐在上層左邊位置，出事時突然聽到「嘭」一聲，令她整個人被拋起，撞傷鼻子引致流血。她形容「成件事好突如其來，好彩大家都好冷靜，冇亂作一團」，她見到有婆婆受傷，乘客也能守望相助，在旁邊照顧住婆婆，直至消防將他們全部救下，她始放下心頭大石。