撞欄又剷壆 九巴炒大鑊

困傾側車廂 44乘客傷 葵涌一輛載客雙層九巴，昨晨在分岔路口撼毀防撞欄，再剷上石壆向右傾側，隨時翻車造成更嚴重傷亡，乘客生命危在旦夕。消防趕至動用裝置及消防車鞏固巴士後，車長及乘客共77人分別自行及被救離「險境」，當中44名乘客分別頭、面及頸部受傷，分送4間醫院救治。肇事巴士車長懷疑受驚，呆若木雞蹲在現場，事後涉嫌「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查。涉事巴士被扶正拖走檢驗，執法部門將循機件、司機駕駛態度及精神狀況等多方面調查意外原因。

巴士零件飛出 擊電動車 昨晨9時許，一輛由將軍澳開往港鐵荃灣西站的290A路線雙層九巴，沿呈祥道駛至清麗苑對開，巴士於往大嶼山及荃灣方向的分岔路口出事，撞毀分隔防撞欄後，繼而剷上石壆停下，巴士向右邊傾側，隨時有翻車的危險。有「車Cam」拍下出事一刻，顯示現場冒出一陣白煙，巴士車頭有零件碎片飛出，擊中左邊一輛Tesla電動車。「車Cam」所屬車輛的司機，目睹意外後不禁大叫一聲，其後致電友人連稱「大鑊、大鑊，呈祥道炒大鑊」。

車長疑受驚 蹲路旁待查 救援人員接報趕至現場，上層乘客恐防巴士翻側，各自坐於座位上一動不動。消防處坍塌搜救專隊立即動用「快速車身固定裝置」，花約5分鐘將巴士車身加固，並以消防車頂住巴士車身後，消防才陸續登上巴士展開救援。巴士上車長連乘客共有77人，下層14名乘客及車長自行疏散，另外4名行動不便長者，由消防協助離開車廂，上層的58名乘客也陸續獲救離開巴士車廂。巴士車長懷疑受驚，呆呆蹲在路旁等待協助調查。

救援人員經向該77人檢查後，其中33人毋須送院，餘下23男21女共44人（23至87歲）分別頭、面及頸部受傷，由16輛救護車分送瑪嘉烈、明愛、仁濟及廣華醫院救治，其中有傷者傷勢較重，部分由擔架床抬上救護車。執法人員經調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕姓鍾（54歲）巴士車長，他沒有受傷，已獲准保釋候查，須於4月中旬再報到。受波及的Tesla電動車司機指，慶幸無被巴士撞到，他亦無受傷，行車期間未察覺巴士有超速或行車不尋常狀況，因此不欲猜測意外原因。

呈祥道全線封閉4小時 至下午1時許，兩輛吊臂車到場將肇事巴士吊回路面，並拖走扣查。受事件影響，呈祥道往荃灣方向近荔枝角公園的全線，在封閉約4小時後重開。執法人員指，巴士車長在現場能對答，車禍現場路段並非交通黑點，肇事巴士被拖走扣留，稍後作出檢驗，將循機件性能、司機駕駛態度、精神狀態、過往定案紀錄及當時車速等多方面調查事故原因。

消防處表示，事故中派出15輛消防車、33部救護車及出動120名消防及救護員，期間亦派出坍塌搜救隊協助。因現場是九龍區的主要幹道，消防要較長時間才到場，又因巴士擱在石壆有「好大翻側危機」，首先要加固車身才能展開救援。九巴發言人指，涉事車長有超過兩年駕駛該路線的經驗，於早上6時40分開出昨日首班駕駛的班次，事發時為第二個駕駛班次，上周六為休息日，涉事巴士在上周四完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，並派員到醫院慰問，會全力協助調查。