色日放送：尊嚴被侮辱 上床大報復

對真男人嚟講，活得有尊嚴係非常重要，一旦自尊心受到踐踏，定必進行反擊！AV業界資深人士神仙乙就以日本AV嘅男士復仇系列為例，奉勸女性千祈咪郁啲就侮辱男性，否則有可能同片中女主角一樣，被對方喺床上恨恨教訓！

征服上司 由e-kiss炮製嘅《為了報復我與她瘋狂發生關係》，中層白領德叔因年資耐，喺公司有番咁上下江湖地位，但從外面空降嘅新上司松本梨穗一於少理，對呢位前輩諸多挑剔，甚至破口大罵！某一晚，乜嘢尊嚴都冇晒嘅德叔，被迫留喺公司同梨穗一齊加班，期間德叔扮好人，向對方送上飲品，暗地裏喺飲品落咗催情藥，搞到呢位女上司唇乾舌燥兼全身火燙，好想搵男人填補空虛！結果，德叔乘人之危，同梨穗嚟個辦公室大戰，不留情面地用雄風征服對方。

慘被圍攻 出自S1嘅《港區女子被大叔報復》，講述楓富愛為咗賺錢買名牌，絞盡腦汁，後來有朋友提議，利用美色同嗲功，喺一班大叔身上搵錢，於是呢位拜金女四圍向大叔獻殷勤，果然氹到呢班色中餓鬼喺自己身上大灑金錢。之不過，一直當富愛係心肝寶貝嘅明叔，眼見意中人同其他大叔又攬又錫，覺得感情受欺騙，於是聯同其他受害者捉住富愛問個清楚。仍未知道自己闖下大禍嘅富愛，對自己嘅行為直認不諱，呢班大叔當然唔放過佢，一於齊齊上前圍攻，上演6男1女大混戰，要呢位感情騙子付出代價。

以牙還牙 喺FALENO出品嘅《報復港區裏那個瞧不起我的女孩》入面，文叔係一間公司嘅總裁，為人老老實實，喺一次酒吧聚會中，遇上拜金女森彩美，對方施展美人計，令佢乖乖奉上金錢。查實彩美根本冇鍾意過文叔，只當對方係水魚，事後仲喺社交網發文嘲笑文叔係提款機。後來文叔知道真相，大感尊嚴受損，為咗報復，預先喺酒店房內放置偷拍鏡頭，將兩人喺房內嘅猥褻行為拍低，再以影片作出威脅，要求彩美唔好再唱衰自己，知衰嘅彩美惟有低頭認錯，乖乖咁做文叔嘅秘密情人。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少男人因為尊嚴受損，老羞成怒，同人大打出手，今次介紹嘅男士復仇系列，一班男主角雖然冇揮拳踢腿，但報復過程盡展雄風，兼且同仇家真正做到化干戈為玉帛！3部作品中，本仙最鍾意《港區女子被大叔報復》，原因係女主角楓富愛唔止美貌迷人、身材婀娜，喺片中更施展出超強嗲功，盡顯溝仔功架，最後喺半推半就下，一次過招呼6名中佬，場面夠晒淫亂，令觀眾睇到大呼過癮！

撰文：賢