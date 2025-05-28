今夜一丁：Nekane Sweet 鬥牛嬌娃愛高潮

講起西班牙女郎，好多人都會諗起「熱情」、「奔放」呢啲形容詞，而今日為大家介紹嘅人氣脫星就係來自鬥牛國，並以演出自然而聞名，佢就係Nekane Sweet喇！

自製短片 為咗刺激四仔迷嘅視聽神經，脫星喺鏡頭前總係表現得非常狂野，七情上面之餘，又典床典席，聲嘶力竭，而來自西班牙格拉納達嘅脫星Nekane Sweet，則勝在反應自然唔造作，因而成為四仔界一道清泉！據呢位美女表示，20歲之前一直冇諗過投身四仔界，之所以作出呢個決定係受到西班牙四仔製片人Torbe嘅影響。話說當年Torbe為某成人影片網站製作一系列名為「Pilladas」嘅短片，身為觀眾嘅Nekane Sweet深受啟發，於是自拍一套自娛影片投稿到成人網站Putalocura，結果因為表現自然得嚟又肉緊，獲成人短片公司Cumlouder提供專屬合約，並加入成人網紅行列。

紅到美國 由於Nekane Sweet喺成人網紅界有番咁上下人氣，難免引嚟四仔片廠嘅斟介，最終同大廠Reality Kings一拍即合，憑處女作《Orgasmic Gym Sesh》正式出道。呢套四仔嘅故事講述阿妹喺健身室內做訓練，期間搭上大隻猛男，係就係行貨咗啲，但佢喺床上嘅反應自然，嗰種高潮明顯發自內心，因而得到觀眾一致好評，並陸續同Girlfriends Films、Brazzers、Digital Playground等片廠合作，漸漸奠定自己喺歐洲四仔界嘅地位，甚至紅到去美國，連續兩屆喺美國舉辦嘅XBIZ頒獎禮上獲得最佳外國脫星提名。被問到點解演出會咁自然？Nekane Sweet話，拍片過程好享受，呢啲係真實反應，所以獲四仔迷支持，相信係大家都鍾意真情流露吧！

社交網站

查實Nekane Sweet之所以成為四仔界嘅萬人迷，除咗床上表現自然外，心口嗰對36DD巨乳都應記一功！登入其社交網，就可以見識一下佢嗰副靚偈有幾掂！

Profile

出生地：西班牙格拉納達

身高：165cm

三圍：36DD-24-37

撰文：魂