今夜一丁：南亞美 童顏長腿超新星

唔少人都覺得日本女仔好Kawaii，除咗有一張甜美娃娃臉，仲要體形生得細細粒，成個初中生咁款，而今日為大家介紹嘅南亞美，一臉稚氣得嚟，身材明顯高人一等，拍得住專業模特兒，難怪能成為寫真界超新星！

身材高挑 男人喺欣賞寫真女優嗰陣，零舍奄尖，生得靚女唔在講，仲要對波夠大、條腰夠幼、個籮夠翹，甚至要有埋一雙修長美腿先至肯收貨！面對要求多多嘅觀眾，日本寫真界就係有本事搞得掂，淨係一個南亞美，已經可以滿足晒上述條件！

出身於日本東京都嘅南亞美，雖然未有透露年齡，但留住一頭清爽短髮嘅佢，五官標致，笑容甜美兼帶點稚氣，望落成個十零廿歲嘅妹妹仔，人見人愛。身材方面，亞美有5呎5吋高，比起好多現役寫真女優高出半個頭，一雙美腿修長又光滑，吸睛度夠晒高！最難得嘅係，心口對車頭燈有成34吋，分量十足，仲有愈來愈大之勢，認真唔講得笑！

前途無限 作為寫真界新人嘅南亞美，雖然係剛剛出道，但喺多年前已經作公開演出！事緣喺2020年，亞美以兼職模特兒身份參加各種攝影活動，當時換上競泳水着嘅佢，露出誘人長腿，已經獲場內觀眾大讚。及至上年，阿妹正式投身寫真界，一登場已被捧為寫真界超新星，更因為長腿太吸睛而獲得「寫真界NO.1美腿新人」呢個稱號！

最近，亞美有幸同ENAKO、東雲海呢兩位超人氣寫真小天后合作拍攝寫真專輯，明顯睇得出雜誌社對亞美非常賞識。相信只要阿妹生生性性，拍多啲性感寫真，前途無可限量！

社交網站 為咗爭取曝光，南亞美最近參加唔少攝影活動，登入其社交網，就會知道相關消息，仲可以感受一下呢位童顏長腿新星嘅迷人魅力。

Profile

出生地：日本東京都

身高：5呎5吋

三圍：34D-24-35

撰文：賢