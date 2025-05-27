有性趣：脫后出限量周邊產品

早前Gigi Dior宣布跟美國街頭品牌InsideTheDrop合作，推出包括T恤、滑板、版畫等一系列周邊產品，每件產品上都會印有呢位脫后嘅肖像。可能有人會問，Gigi Dior憑乜嘢可以推出限量周邊產品呀？問得呢個問題，肯定唔係四仔迷！事關1982年4月2日喺美國加州出世嘅Gigi Dior，早喺2005年出道做裸模，直至2019年以熟女之齡投身四仔界，不但喺2020年嘅AVN及XRCO兩大頒獎禮奪得最佳新進脫星獎，於2022年更橫掃AVN、XRCO及XBIZ頒獎禮嘅年度脫星大獎，絕對係實力強勁嘅脫后！對於呢次合作，Gigi Dior就話一直希望以新穎方式同粉絲進行聯繫，而InsideTheDrop今次嘅主題係藝術、態度及自我表現，故此雙方一拍即合。事實上，Gigi Dior一直努力進行跨界合作，除有街頭塗鴉外，仲跟樂隊合作出唱片。