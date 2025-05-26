色日放送：出行有良伴 巴士中狂歡

唔少人鍾意搭巴士，行車速度係就係慢咗啲，但好多時都有位坐，又可以欣賞吓沿途景色，AV業界資深人士神仙乙亦好認同，仲話睇人哋搭巴士都好爽，事關日本AV界有所謂巴士狂歡系列，當中嘅男女主角不知幾咁風流快活！

撻着人妻 由MADONNA推出嘅《在夜班巴士中出人妻》，男主角阿晉搭通宵巴士返鄉下探親，而坐喺隔籬位嘅巨乳人妻白石茉莉奈，為人親切又健談，仲請阿晉品嘗自家製便當添！當車程去到咁上下，車長就請大家休息，但阿晉久久未能入睡，原因係茉莉奈嘅身材太吸引，仲忍唔住伸手撫摸對方。雖然茉莉奈覺得阿晉嘅行為都幾猖狂，但一直冇阻止同反抗，阿晉亦愈嚟愈大膽，不斷抽水之餘，仲除埋底褲，長驅直進兼玩埋中出！原來茉莉奈之所以坐呢班車，係因為不堪受到老公長期冷落而返外家，阿晉正好滿足其長期空虛嘅身心！之後兩人相約一齊搭通宵巴士返屋企，實行再續前緣。

全程侍候 喺ROCKET出品嘅《淫語巴士導遊》入面，盛傳某巴士溫泉旅行團極受男士歡迎，原因並唔係下榻嘅溫泉旅館出名過人，而係因為擔當導遊嘅沙月芽衣實在太好客，例如喺搭巴士途中會同團友玩遊戲，勝出者可以同芽衣即場體驗巴士車震嘅樂趣！當團友抵達旅館兼用完餐，大夥兒去浸溫泉嗰陣，芽衣又會出動，細心為團友侍浴，更會邀請一眾團友嚟個多P水中混戰！如果有團友覺得未夠喉，芽衣亦唔介意回程之前再嚟次多P激戰添！

滿足乘客 由RUBY炮製嘅《奉仕巴士導遊！》，講述巴士女導遊稻森美優嘅日常工作除咗為搭乘觀光巴士嘅乘客介紹沿途景點，仲要滿足乘客嘅一切需要，連性需要都唔例外！講真美優嘅待人態度實在冇得彈，當佢喺車廂內介紹景點時，就算畀乘客係咁抽水，依然笑面迎人，遇着急色鬼要立即嚟一場車上激戰，同樣來者不拒！及至巴士停低喺景點，有乘客想享受野外激戰，美優仲會拎埋野餐枱布鋪喺地上，等乘客玩得舒服啲，你話係咪好周到先！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：出外旅遊周不時要搭旅遊巴，通常上車冇耐已經悶到瞓着，實在好羨慕巴士狂歡系列入面嘅乘客！3部作品中，本仙最鍾意《在夜班巴士中出人妻》，原因係女主角白石茉莉奈嘅人妻味夠晒突出，同男主角喺通宵巴士互動嘅橋段相當生活化，令人睇得投入，加埋激戰過程由拘謹變到放蕩，演技一流！

撰文：賢