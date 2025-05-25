洋媚女子：女大十八變 色心漸現

俗語有話：「女大十八變，愈變愈好看」，查實又點止外形靚咗咁簡單，唔少女仔未踏入18歲都已經情竇初開，一旦長大成人，就更加敢於追求情與慾嘅滿足，甚至比四仔女主角仲要好色呢！

特登走光 見到鄰家女孩穿着卡通內衣，男士們千祈咪取笑對方，否則有可能惹來報復！講緊嘅係四仔作品《All The Things She Deserves》嘅內容，影片由片廠21 Sextury Video炮製，搵嚟Lana Roy、Angel Emily、Lilu Moon等多位脫星參演，佢哋一直對男主角笑自己啲內衣太卡通而耿耿於懷，事隔多年，各人已經長得亭亭玉立，某次回鄉探親巧遇男主角，故意喺對方面前走光，用性感內衣證明自己大個女！點知見到男主角流晒口水個樣，內心興奮又好奇，結果發展埋床上關係！

不再純情 未夠秤睇四仔，仲要畀熟人撞破，成件事諗起都幾尷尬！由Blacked出品，Julia Grandi同KGB聯手執導，Angie Faith、Eve Sweet、Ashley Winter等一眾人氣脫星演出嘅《Stars #8》，講述男主角嘅門鐘突起響起，打開門一睇，對方竟然係昔日嘅純情少女鄰居！男主角以為女方想同自己敍舊，但發現對方手上拎住一隻四仔碟，先醒起自己曾踢爆對方睇四仔，莫非今次係嚟找晦氣？查實呢位少女已不再純情，家陣已成為人氣脫后，今次上門係想男主角品評一下自己嘅演出！兩人喺睇片過程，身體愈哄愈埋，最終忍唔住發生超友誼關係。

主動出擊 以前係怕醜妹，多年後竟然識得主動出擊？睇咗由JM Productions製作嘅《Anal Bunnies》，你就知道因咩事會有咁大改變！影片搵嚟McKenzee Miles、Desire Moore、Briana Banks等多位辣妹演出，故事講述男主角曾經有一段日子成日教少女鄰居做功課，但升上中學以後，雙方再冇見過。某日有索女突然嚟敲門，男主角發現對方原來係跟過自己補習嘅怕醜妹，如今已經變得勁索，仲主動投懷送抱兼示愛。面對辣妹嘅肆意挑逗，血氣方剛嘅男主角又點會把持得住呢？片中用上大量主觀角度拍攝，睇到人勁投入兼興奮呀！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：純情玉女大解放，係男人見到呢類故事都會產生好奇心，難怪四仔片廠成日開拍相關題材，而今次介紹嘅3套作品都好有吸引力，其中《All The Things She Deserves》同《Anal Bunnies》搵嚟眾多高顏值後生女孭飛，睇頭十足！若然係胸奴嘅話，《Stars #8》更加係不容錯過嘅佳作！

撰文：魂