今夜一丁：桃莉娜 巨乳「韓」妹

自從娛樂界刮起韓風，唔少韓星都受到廣泛關注，粉絲遍及全球各地，除咗歌壇、視壇、影壇之外，連發展蓬勃嘅日本寫真界都受到波及，陸續有韓妹玩「胸降」，巨乳女神桃莉娜就係其中一位！

青春可愛 眾所周知，日本寫真界一向人才濟濟，仲要頻頻有優質新人湧現，競爭有幾激烈可想而知，膽敢以外國人身份加入戰團，當然唔簡單，除咗「露出天使」表恩智之外，今日為大家介紹嘅靚女桃莉娜，亦係由韓國殺入當地寫真界。到底呢位過江龍有幾掂？首先，今年24歲嘅桃莉娜有一張鵝蛋形俏臉，望落青春可愛，氣質帶幾分柔弱美，成個鄰家女孩咁款，需要好好保護，但講到身材就異常「胸猛」，事關心口對水滴形H奶又大又挺，軟彈適中，襯埋一身白嫩肌膚，確係極具吸引力，絕對有本事同日本啲童顏巨乳妹爭一日之長短！

宅男女神 桃莉娜喺今年1月正式投身日本寫真界，並喺2月份推出首隻寫真映像作品《桃少女》。不過，在此之前，阿妹經已喺韓國做咗Cosplayer一段日子，因形象可愛又好波，加埋扮演動漫角色時夠晒性感，所以喺Cosplay界相當出名，仲曾經去過日本同台灣嘅同人展亮相添！

由於曝光率同知名度與日俱增，桃莉娜索性做埋網紅，其視頻平台嘅訂閱人數多達75萬！與此同時，阿妹仲獲封為宅男女神，原因係佢成日會喺自家平台進行打機直播，又會示範砌模型同搞動漫產品開箱，咁識得投其所好，難怪有大量宅男鍾意佢！

Profile

出生地：韓國

身高：5呎2吋

三圍：36H-24-36

社交網站

身為網紅嘅桃莉娜，深明網友支持嘅重要性，所以每次參與攝影活動，都會透過社交網發布相關消息，仲會派吓福利添！

撰文：賢