有性趣：美魔女獲專屬合約

於1970年8月4日出生嘅美國脫星Jessi Rae，擁有好多粉絲，雖然已經年過半百，但係保養得相當好，皮膚白滑，副偈前凸後趷，同青春少女比一啲都唔輸蝕。2021年喺成人網絡界出道嘅佢，憑住美魔女形象吸納大量粉絲，又有唔少四仔片廠向佢招手，演過幾套四仔後，人氣激增，早前更獲得著名四仔片廠Vixen嘅母公司Vixen Media Group獻上一份專屬合約，Jessi Rae梗係𦧲飯應啦！Vixen隨即搵嚟AVN名人堂導演Laurent Sky執導，為Jessi Rae拍攝頭炮作《Stunning Redhead Has the Most Intense Orgasm》，仲要搵嚟Jessi Rae嘅老公Matt及四仔界男神Dan Damage，演出床上三人行，真係夠晒話題性。