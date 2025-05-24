色日放送：好色索主播 幕後性事多

好多人會留意電視新聞，但唔代表關心時事，而係畀女主播嘅斯文端莊所吸引，AV業界資深人士神仙乙表示，呢種情況喺日本更為常見，所以當地AV廠經常以好色女主播作為拍攝題材，以迎合一班迷上女主播嘅男觀眾。

被迫獻身 由S1炮製嘅《受歡迎的女播音員被討厭》，講述女主播七森莉莉出身自一流大學，待人嚴格又苛刻，搞到身邊嘅工作人員心生恨意，伺機報復。終於機會出現，莉莉喺一次商戶贊助嘅報道中犯錯，慘被商戶同觀眾投訴！為咗令商戶息怒，莉莉只好獻身招呼商戶老闆，任由對方玩弄，之後又招呼埋一班工作人員，以免再遭整蠱。聽落莉莉好似幾委屈，查實喺贖罪過程中不知玩得幾過癮。

控制室激戰 喺SOD出品嘅《美麗新聞主管打開了情色開關》入面，男主角蒲田係電視台新聞部嘅年輕工作人員，一向勤奮，但因入行經驗淺，不時犯下小錯誤，幸好得到新聞部主管兼女主播小湊四葉包容。某日，兩人要進行新聞資料剪輯，被迫喺控制室加班，期間蒲田唔小心撞到四葉，後者因醉心工作，好耐冇同男人行埋，呢次純屬意外嘅身體接觸，好似打開咗佢嘅情慾開關掣，竟主動向蒲田索吻，兼剝衫剝褲，一場瘋狂激戰隨即展開！

玩轉電視台 由FALENO推出嘅《預備，出發！大姐姐就是喜歡激戰！》，女主角天使萌因待人親切，被安排主持青少年教育節目。原來萌妹好鍾意同工作人員打成一片，某日喺節目休息時段，見扮演吉祥物嘅德哥咁辛苦，竟主動幫對方按摩兼出火！當有幕後拍攝人員被調職，佢又會同對方嚟個床上交流作為餞別禮物。至於一眾年輕嘉賓更成為萌妹嘅後宮，久不久就會進行多P混戰，作為免費演出嘅報酬。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少日本電視台女主播都勁索，轉投寫真界嘅前主播塩地美澄就有辦你睇，雖然今次介紹嘅女主播系列只係AV女優扮演，但望落入型入格，本仙特別鍾意《預備，出發！大姐姐就是喜歡激戰！》嘅女主角天使萌，一來演技好，二來激戰對手同場景次次唔同，仲出現一女鬥四男嘅大混戰，真係夠晒墟冚同精彩呀！

撰文：賢