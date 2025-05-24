喜雙飛：美泰尤物 靚偈大火併

夠膽喺人前行性感，副偈定必有番咁上下靚！之不過靚嘅定義冇劃一標準，豐滿又係靚，勻稱亦係靚，白滑都叫靚，正如今次進行比併嘅一對性感尤物，副偈各有美態，真係令人好想一抱入懷！

健身成果 數美國性感網紅界嘅靚偈代表，出生於美國田納西州諾克斯維爾（Knoxville）嘅Taylor Kamphorst絕對有條件入圍，事關佢唔止擁有一對激凸D奶，籮柚亦夠晒分量，加埋頻頻喺拍寫真嗰陣出「股惑」，令唔少股迷暈其大浪！據阿妹憶述，細個時係肥妹仔一名，後來因為愛上棒球運動，積極減肥，成日去健身室操練，副偈當堂弗晒，唔止考獲健身教練牌，仲因為經常喺網上分享性感照而成為人氣網紅，並踩入模特兒界！家陣阿妹已成為美國炙手可熱嘅臀模，更開設埋OnlyFans帳號，實行喺多方面吸金！

Taylor Kamphorst

出生地：美國田納西州

身高：170cm

三圍：36D-26-38

得天獨厚 薄身得嚟又大波，仲要平時鍾意食肉又唔多做運動，副偈依然咁掂，用「得天獨厚」嚟形容Trudmankha Sudaporn嘅身材，實在最貼切不過！呢位來自泰國曼谷嘅性感模特兒兼網紅，唔止相貌迷人，仲對於自己嘅身材充滿信心，特別係心口嗰對34DD巨乳，分量十足，質感天然，明顯係真材實料嚟！據阿妹憶述，曾經有段時間因胸太大而覺得尷尬，每當着得清涼一啲，街上嘅男人總會睇到眼甘甘，後來見到閨密做咗模特兒，開始萌生入行念頭。事實上，自從阿妹喺2021年出道，人氣持續飆升，亦令佢嘅寫真演出變得愈來愈大膽！

Trudmankha Sudaporn

出生地：泰國曼谷

身高：162cm

三圍：34DD-24-35

第1回合：鬥乳量 美規36D同泰規34DD一比，Taylor Kamphorst嗰對車頭燈明顯大一啲，加埋呢對巨乳經歷過再發育，令吸睛度大增！雖然Trudmankha Sudaporn嘅乳量略有不及，但就勝在純天然零添加，又因肌膚白嫩幼滑，襯埋一條纖巧蛇腰，望落似乎更有睇頭喎！

第2回合：鬥躉靚 話說Taylor Kamphorst為咗令籮柚大得嚟唔會鬆弛，每日做深蹲練習至少300次，相當勤力，難怪佢嗰個38吋豪華躉夠晒結實，又有線條美！至於Trudmankha Sudaporn嘅下圍都有36吋，望落白滑又夠翹，點計都係優質股，但同前者比較，始終略遜一籌。

第3回合：鬥人氣 Trudmankha Sudaporn嘅IG有超過13萬粉絲，臉書專頁亦有超過11萬位追蹤者，以泰模嚟講，人氣一啲都唔弱，之不過同Taylor Kamphorst一比較，可謂相形見絀，雖然後者嘅臉書只有近8萬位追蹤者，但IG粉絲超過107萬，數字上真係贏足幾條街！

賽後報告：Taylor Kamphorst勝！ 無論Taylor Kamphorst定係Trudmankha Sudaporn，兩者都有一副誘人靚偈，前者嘅豐乳肥臀固然吸睛，後者嘅白滑勻稱亦令人一見難忘，雙方最大嘅差距只在於網上粉絲數字，你又覺得如何？

撰文：魂