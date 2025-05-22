洋媚女子：「胸」猛女業主 床戰當租金

有業主經常呻話好租客難求，最怕遇上拖欠租金嘅麻煩友，但有一班女業主明知有欠租風險，依然將旗下物業租畀手頭比較緊嘅男住客，究竟係一時心軟？抑或別有用心呢？

早有預謀 一般業主搵租客，定必睇吓對方嘅財政狀況穩唔穩健，費事日後畀對方拖租，之但係由Reality Kings炮製嘅四仔作品《Slip It In #35》，片中一班女業主Kate Dee、Amy Douxxx同Katy Rose，偏偏將單位租畀窮爆男主角，一啲都唔擔心會收唔到租金！原來呢班巨乳熟女一直有個潛規則，就係當男租客冇錢交租，都會開出租債肉償嘅條件，由於女業主嘅樣貌唔差，胸前仲有一對大肉彈，男租客梗係(舌累)飯應，繼而用自己精壯嘅身軀，滿足女業主嘅慾望。

冇錢出力 食飯冇錢埋單，洗碗啦！租屋冇錢交租，又可以點補償？由Dog Fart出品嘅《Home Wreckers》，片中女業主就要求男租客幫手做清潔工，但勢估唔到變成一段情慾關係嘅開始！影片由4位辣偈美女Savannah Storm、Andi Avalon、Cali Sweets同Selina Imai演出，呢班女業主眼見大隻男租客冇錢交租，要求對方負責打掃間屋，實行以薪代租。點知監工期間，女業主發現男租客嘅胯下有巨物，即時春心蕩漾，竟然提出以床戰換租金。男租客見女業主副偈咁正，加埋唔使再做清潔，梗係應承啦！喜感十足嘅劇情，加埋超火辣嘅床戰，實在值得一睇。

幻想成真 好多業主都會喺簽租約前問租客做乜嘢行業，費事招惹啲不務正業嘅麻煩友，但喺Porn Mega Load推出嘅四仔《MILFs With Ass! #2》入面，由4位巨臀脫星Karla Insatiable、Joanna Bliss、Montse Swinger同Selah Rain飾演嘅女業主，一句都冇問就直接動筆，事關一早知男租客嘅身份，就係以走後門技術出色而聞名嘅現役男優！原來呢班女業主擁有優質股，成日幻想男租客有朝一日會暢遊後花園，某日男租客突然話冇錢交租，於是打蛇隨棍上，即刻開出以床戰代替屋租嘅條件！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：發姣女業主搭上男租客，係四仔常見劇情，但橋唔怕舊，最緊要拍得精彩，今次3套四仔都唔會令大家失望，其中《Slip It In #35》同《Home Wreckers》都以巨乳女脫星作招徠，可以話係為胸奴度身訂造！至於股迷則可選擇《MILFs With Ass! #2》，當中嘅床戰更加係激到開花！

撰文：魂