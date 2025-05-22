今夜一丁：日夏佳乃 冠軍級巨躉

啱啱過咗「小滿」，係咪覺得天氣愈來愈熱呢？查實，就算盛夏未到，只要眼前出現一位身材火辣嘅美女，就好似今日出場嘅寫真女優日夏佳乃，都足以令男士熱到瞳孔放大、狂吞口水、心跳加速！

豐乳肥臀 好多男士無肉不歡，就連欣賞寫真都鍾意有肉哋嘅女優多一啲，若然你都有呢種偏好，現年24歲嘅日夏佳乃一定啱胃口！究竟阿妹嘅身材有幾掂？首先，身高有成5呎5吋，以日本妹嚟講，算係生得高挑；其次，心口有一對飽滿天然嘅G奶，而最誇張嘅係下圍達42吋，係名副其實嘅豐乳肥臀，加埋一身好有陽光味嘅古銅色肌膚，望住呢副胴體，真係Feel到一股強大熱力！

勇奪第一 日夏佳乃喺今年剛剛推出第一隻寫真映像作品《彼女にしてほしい》，但喺鏡頭前嘅表現好淡定，仲好識得點樣凸顯自己嘅身材優勢，為觀眾帶來強烈嘅視覺刺激！原來呢位寫真界新人喺早幾年已開始做模特兒，仲試過喺「Lady Universe Japan 2022 神奈川」呢項選美比賽中勇奪第一添！對佳乃嚟講，呢個冠軍意義重大，事關佢嘅左右眼唔協調，曾經唔係咁鍾意被人留意同影相，但有一次幫襯快餐店，收銀員竟然大讚佢對眼生得靚，自信心因而返晒嚟，連參加選美比賽都冇有怕！

社交網站

家陣自信心爆棚嘅日夏佳乃，除咗成日喺社交網派福利，上載大量火辣寫真照，仲會同網友分享自己去旅行期間拍低嘅靚相，同樣熱力逼人！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：38G-28-42

撰文：賢