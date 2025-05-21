歡樂性講堂：安全期內意外懷孕風險低

Q：你好，今天是月經剛走第一天，和伴侶完事後才發現安全套夾太緊，有滴出，這樣有可能懷孕嗎？江小姐

A：安全套的功能是防止精子進入陰道，以達到避孕效果並預防性病傳播的風險。若安全套在使用過程中因佩戴不當並導致體液漏出，確實可能影響它的功能，必須正視。

是次意外發生在月經剛結束的時候，在生理周期中，排卵大約會在周期的中段發生。故此，在月經結束後的幾天內，懷孕的機率相對偏低，通常在這些日子，卵子尚未釋放出來，未能和精子結合。值得注意的是，有些精子較為生命力強，可以在女性體內存活數天，因此即使在月經結束後，若發生不安全性行為，精子進入陰道並黏附於陰道壁的摺皺之中，一旦遇上排卵，即有懷孕的可能性。

吸取是次經驗，可見伴侶間懂得選擇合適的安全套尺碼是非常重要。尺碼適中的安全套能舒適地貼合陰莖，過緊的安全套會導致不適和漏液；而過寬的安全套則可能在親密過程中脫落。將來在使用安全套時，務必肯定尺寸合適，並在使用前檢查包裝是否完好。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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