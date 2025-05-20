睇片學英文：「小」題大做 惹人遐思

相對於「大」同「多」，有人會覺得「小」同「少」就係冇咁好，查實呢個諗法有啲膚淺，正如喺情色世界入面見到「Little」呢個字眼，同樣可以令人大開眼界，繼而產生好多遐思。

Little Buddy 親密兄弟 唔少男士都會視胯下之物為「細佬」，英文俚語稱之為「Little Buddy」，總係希望呢位親密兄弟唔會畀人睇小，適當時候能夠抬起頭「做人」！同樣地，女士胯下都有個好妹妹，可稱為「Little Mary」，平時會悉心呵護，只會喺情到濃時，先會為男伴嘅「Little Buddy」大開中門！

講起「Little Buddy」，男士往往好着緊其長短問題，原來進行量度時，要先將周圍脂肪往恥骨推到底，再量度其根部至槍頭頂端嘅距離，就能夠得出非硬直狀態下最準確嘅長度。

Little Spoon 側式鵝髀 女士側躺兼提起一隻腳，畀跪喺度嘅男伴抱住，並進行活塞運動，呢一招有個俗稱叫「半邊燒鵝髀」，而由此演變嘅性愛體位「Little Spoon」，你又試過嗎？玩法同「半邊燒鵝髀」有啲似，分別在於女士平躺，男士側躺，抱腿動作則不變。性學家話呢一招嘅優點係男士會較為慳力，有助延長作戰時間，而且兵器進入角度唔同咗，可以帶畀女方與別不同嘅快感，若然出動埋震蛋，效果更佳！

《Little Girls Love Big Dicks #13》 鹹濕嬌娃掀起高潮 有人話矮仔多計又好色，查實矮妹發起姣上嚟，一樣係滿腦子鹹濕思想，正如片廠Crave Media喺今年2月推出嘅人氣作品《Little Girls Love Big Dicks #13》，當中幾位女主角Alicia Williams、Khloe Kapri、Violet Gems同Jessie Saint都係身材矮小嘅四仔界新人王，平時思想都幾污穢，偏偏難以喺床上肉搏中獲得高潮，後來搭上巨兵男，喺對方嘅強攻狂轟之下，終於嘗到久違嘅快感！當呢班矮妹諗住添食之際，對方竟然另有企圖。富有新意嘅劇情，汁液橫飛嘅床戲，令唔少美國四仔迷相當受落。

同場加映：矮小巨乳妹夢乃愛華 日本AV界有所謂「短柄」女優，意思係指身形矮小嘅女優，當中又以身高僅得149cm嘅夢乃愛華最好波，心口對車頭燈有成G Cup咁勁，想見識一下佢嘅床上英姿，就千祈咪錯過S1喺2021年推出嘅《欲求不滿之絕倫OL的誘惑》。喺片中，愛華會化身成誘人OL，同好色男鄰居進行激情交流，而呢套作品喺當年一推出已榮登FANZA銷量榜三甲，足以反映阿妹嘅吸引力同叫座力！

撰文：魂