洋媚女子：Tiffani Madison 靠優質股上位

每個人總有一啲長處，只要識得好好善用，就會得到別人欣賞，正如今日為大家介紹嘅美女Tiffani Madison自知自己嘅臀部喺好多人眼中係優質股，就決定利用佢喺成人業界謀發展，並獲得令人羨慕嘅好成績。

天賜靚躉 好多人都話靚女多着數，喺情場上有大把觀音兵等住獻殷勤，喺職場上一樣有大把機遇擺喺面前。好似來自美國喬治亞州聖瑪麗斯嘅性感尤物Tiffani Madison，自細就唔鍾意讀書，又唔鍾意做運動，偏偏喺少女時期，經常有女性朋友讚自己個躉夠晒圓渾結實，仲問點先可以操得咁弗，令佢明白到呢個優點應該幾有市場，於是自行寄出晒股靚相去模特兒事務所，睇吓有冇機會獲聘，結果如願成為比堅尼模特兒。

喺阿妹眼中，模特兒工作就係扮靚、着靚衫、對住鏡頭、擺吓甫士等等，啲錢唔難賺，所以高中畢業後，做咗全職模特兒，但好景不常，隨住工作量逐漸減少，佢開始從事成人直播工作，又去夜店打工，希望幫補收入，估唔到成為踩入四仔界嘅契機。

名利雙收 Tiffani Madison表示，因為個躉夠靚，加埋一對34DD車頭燈，好快成為夜店嘅人氣舞蹈員，其後喺經理介紹下，參加由幾間夜店聯合舉辦嘅艷舞比賽，雖然未能奪冠，但就吸引到脫星事務所嘅注意，問有冇興趣演出。查實阿妹搞成人直播時，已經常表演趷籮自娛，但從未試過喺鏡頭前曳曳，只係面對五顏六色嘅鈔票，最終決定答應演出，處女作就係由片廠MYLF喺2023年推出嘅《Back Seat Lap Dance》。阿妹笑指呢套片係度身訂造之作，事關佢喺片中飾演脫衣舞女郎，成日同富豪搭上，不但演得特別傳神，拍攝過程亦相當過癮。憑住火辣演出同誘人嘅靚股，令呢套出道作大受歡迎，自此之後不斷有片約送上門，成人社交帳號亦多咗人支持，可以話係名利雙收！

Profile 出生地：美國

身高：170cm

三圍：34DD-26-38

社交網站 Tiffani Madison個躉固然吸睛，但心口對燈亦好有分量，加埋敢露又敢做，除咗喺四仔界撈得起，亦喺網絡上吸納咗大班支持者！

撰文：魂