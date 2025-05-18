今夜一丁：葉月彩 增肥谷胸派福利

好多女仔總係將「瘦」同「靚」呢個概念混為一談，查實只要有少少常識都知，瘦到成棚骨，根本冇美感可言，身上要有番啲肉地先至吸引，好似人氣寫真女優葉月彩，為咗影靚相，仲特登走去增肥添！

古銅色G奶 雖然俗語有所謂「一白遮三醜」，但唔代表膚色黝黑就冇咁吸引，而數到日本寫真界嘅黑美人，除咗人稱「日本寫真界黑鑽石」嘅橋本梨菜之外，今日同大家見面嘅葉月彩亦係憑一身小麥肌而成功上位。

今年已經33歲嘅葉月彩，天生有一副可愛童顏，眼神精靈，笑容燦爛，氣質好陽光又好有活力，同初出道嗰陣冇咩大分別！身材方面，體態嬌小得嚟有啲肉地，心口對G奶脹卜卜又堅挺，仲要係古銅色，加埋條腰夠幼，令呢對朱古力波顯得更激凸，令人睇到流晒口水！

壓倒性魅力 葉月彩自細鍾意同陽光玩遊戲，曾經想去澳洲學衝浪，後來喺東京一家漫畫咖啡店睇到一隻寫真碟，隨即對寫真女優呢份工產生濃厚興趣，並喺2013年正式「入坑」。出道至今，阿妹嘅際遇唔錯，試過喺選美活動中奪冠，又喺「2020年度寫真集大獎」中獲得優秀獎。

隨住年資日深，阿妹曾經諗過引退，但喺好友鼓勵之後終於諗通，唔會將自己同其他人比較，只會專心做好自己。例如最近有雜誌邀請拍照，阿妹為咗令對波顯得更飽滿，特登喺拍攝前一個月開始增肥計劃，結果成功增磅4公斤，身材變得更火辣，獲雜誌盛讚具有壓倒性魅力！

Profile

出生地：日本愛知縣

身高：5呎

三圍：35G-23-34

社交網站

近年喺寫真界相當活躍嘅葉月彩，成日會喺社交網發布自己嘅演出消息同工作花絮，大家仲可以從中欣賞到呢位黑美人嘅火辣胴體。

撰文：賢