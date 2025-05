洋媚女子：Liz Ashley 啦啦隊辣妹入脫界

不過,Liz Ashley話喺裸模界出道以後,收入係就係多咗,但同主流娛樂圈有漸行漸遠嘅感覺,就算有機會為多套電影試鏡,卻發現片中角色唔係妓女就係蕩婦,內心相當沮喪。幸好阿妹思前想後,總算諗通一件事,就係當初之所以發明星夢,無非想成為大家嘅焦點,喺裸模界取得嘅佳績已算係達到目的,於是心理包袱一放低,狀態即刻回勇,連番為多個著名成人寫真網站拍攝全裸寫真,更接下著名四仔片廠Twistys嘅片約,演出處女作《We Are Here Live From Inside Ashley's Closet》,從此打開四仔界成名之路。