喜雙飛：木瓜奶女優 魅力大比併

坊間有傳木瓜呢種健康水果可以刺激女性賀爾蒙分泌，達致豐胸效果，而好多女性都會飲木瓜奶，希望以形補形！講起「木瓜奶」，唔少日本AV女優都擁有一對，包括今日會進行一場魅力大比併嘅兩名主角——小日向美優同松本菜奈實，唔知邊一位比較啱你胃口？

轉會改名露「奇迹」 唔少AV迷都係「胸奴」，對於巨乳女優嘅渴求可以話係永無止境，所以日本AV廠不斷搜尋相關人才，其中S1可以話係做得最好，呢幾年引入嘅凪光、山手梨愛、田野憂都係巨乳可人兒，而今日呢場魅力大比併嘅主角之一小日向美優，更擁有「奇迹之乳」呢個稱號添！今年22歲嘅美優喺2023年出道成為S1重點新人，當時嘅藝名係清原美優，後來因為轉投另一家事務所，順勢將藝名改埋。

唔少AV評論家都盛讚美優對木瓜奶，其中森哲也就話呢對H奶表面現出青筋，證明係天然冇加工，仲帶出一種神秘魅力。講到演出方面，美優擅長運用一對H奶大玩胸夾引爆男優，當被對方輕輕刺激敏感地帶，往往忍唔住發出鶯鶯呻吟，兼且七情上面，令人睇到極為肉緊，難怪美優喺出道嗰年已經有成4部作品打入AV銷售排行榜前100名之內，犀利！

小日向美優

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：38H-24-35

完成「進化」再彈起 喺日本AV界有唔少女優都係出身於寫真界，好似上圍有一對天然J奶嘅松本菜奈實，早喺2015年出道做寫真偶像，因一對木瓜奶大得誇張，一開始係威係勢，但當時未收身，腰粗腿又粗，正宗肥妹仔一名，加上又未識執靚個樣，人氣好快回落，喺唔知自己何去何從之際，被專門拉攏藝能人下海嘅MUTEKI睇中，經過一番游說，決定瞓身一脫下海拍AV！

出道初期，菜奈實算係發展得幾順利，只係同MUTEKI合作拍咗一部AV作品，就獲AV大廠S1簽為專屬女優，所以算係

小日向美優嘅師姐，仲試過喺日本AV界年度盛事DMM成人大獎中揚威，贏得特別表現獎！

菜奈實話自己喺拍AV之前已成日溝仔，試過一日內同3個男仔約炮，難怪同男優互動時，表現純熟又投入。由於阿妹太鍾意呢份工，入行以嚟一直落力做運動收身，家陣身材瘦咗之餘，打扮技巧亦進步咗好多！呢次成功進化，令菜奈實嘅外形變得相當討好，仲散發出鄰家大姐姐嘅親切感！

松本菜奈實

年齡：30歲

身高：5呎5吋

三圍：39J-25-36

第1回合：鬥靚波 單講Cup數，松本菜奈實嗰對J Cup木瓜奶確係分量十足，但畢竟踏入三張嘢，胸形似乎有啲下垂迹象；相反，年紀相對後生嘅小日向美優，雖然對木瓜奶只係H Cup，但望落脹卜卜，堅挺得嚟又彈力十足，吸引力更勝一籌。

第2回合：鬥演技 小日向美優效力S1約兩年，拍過唔少作品，但多數扮演弱質女流，戲路較窄，演技發揮受局限。至於松本菜奈實嘅年資長，接觸過唔同主題，更重要嘅係能夠拿捏到角色精髓，例如早前扮演人工智能機械人就贏得大量掌聲！

第3回合：鬥激情 到目前為止，小日向美優嘅演出仍然係一對一方式同男優進行床上互動，玩法正路，連拘束玩意都好少試，場面激極有個譜。至於松本菜奈實唔止拍過一女鬥多男嘅大混戰作品，中出加連發嘅作品亦拍過唔少，真係乜嘢激戰都見識過！

Report：松本菜奈實勝！ 小日向美優青春嫩口，心口對木瓜奶鮮嫩又飽滿，喺AV界發展，可塑性極高！但講戲路、演技，同出道日子較耐嘅松本菜奈實比，確係略遜一籌，後者接近乜嘢題材都拍過，每次演出都係全情投入，紅得有道理！

撰文：賢