色日放送：發姣心機女 專嗒人夫

有啲人唔熟唔食，成日向親友打主意，一有機會就喺對方身上搵着數。AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界有所謂心機女系列，當中嘅女主角成日想勾引好友嘅男友或老公，完全冇道義可言，真係有異性冇人性！

食咗先算 喺FALENO出品嘅《最好朋友的情侶參加了一次雙重約會之旅》入面，雅史同輝明老友鬼鬼，仲分別溝到索女雛乃由奈及其好姊妹愛衣。呢兩對情侶經常相約出街，關係不知幾咁好！某日，輝明突然收到由奈嘅短訊，問有冇興趣去一趟兩日一夜短途旅行，由於愛衣返咗鄉下，自己一個人有啲悶，於是一口答應。到咗出發當日，輝明見由奈一個人出現，雅史並未到場，先知對方嘅用意，內心有啲錯愕，亦覺得咁樣做等同勾義嫂，但眼見由奈生得咁靚女，冇理由走寶，於是唔理咁多，一於同由奈玩完先算！

引狼入室 由LUNATICS製作嘅《鄰家姐姐以美尻誘惑中出》，講述美美同男友阿成住喺某公寓單位，有一日見到鄰家姐姐本田瞳同男友吵大鑊，搞到傷心欲絕，於是好心招呼對方入屋，諗住開解一下，點知變咗引狼入室！原來對方睇中咗阿成，並趁美美出咗街，向對方大露酥胸兼露出誘人美尻。血氣方剛嘅阿成，見到本田瞳嘅身材咁正，仲要主動送秋波，自然唔客氣，拿拿臨嚟一場激戰！自此之後，兩人經常趁美美外出時鬼混，今勻真係好心做壞事囉！

睇樓艷遇 由SOD推出嘅《淫蕩的巨乳房地產女勾引人夫》，女主角夏目響係一名地產經紀，因好友由紀打算同男友阿晉結婚，於是帶佢哋去睇樓。夏目響第一眼見到阿晉，就覺得對方高大靚仔勁吸引，搞到春心蕩漾，於是喺睇樓期間，故意叫由紀細心留意屋內唔同角落，再趁對方唔為意，對住阿晉又攬又錫，甚至話玩埋中出都冇問題！面對突如其來嘅艷遇，阿晉冇晒抵抗力，於是兩人喺屋內暗角上演激戰！事後，夏目響經常同阿晉去睇樓，順便洞埋房，完全無視好友嘅感受！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：有啲女仔真係幾自私，唔抵得好友覓得如意郎君，暗地裏玩勾引，實在太可惡，但喺心機女系列出現嘅狐狸精，確係太誘人，本仙都好想佢哋勾引成功。3部作品中，本仙最鍾意《淫蕩的巨乳房地產女勾引人夫》，原因係女主角夏目響嘅魅力沒法擋，一見男優即生滋貓入眼，姣到出汁，床上表現更加令人睇到如癡如醉！

撰文：賢