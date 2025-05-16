洋媚女子：Eve Marlowe 狂野網紅 一戰成名

人生多波折，相信唔少人都有同感，而能夠勇敢地捱過逆境，兼步入人生高峰係一件何其感人嘅故事！今日為大家介紹嘅火辣尤物Eve Marlowe就試過谷底反彈，並且喺脫界出人頭地！

際遇欠佳 人生總會有低潮，好彩嘅話，身邊有人及時扶你一把，但很多時只能靠自己捱過去，而來自美國加州洛杉磯嘅辣妹Eve Marlowe，對此有深刻體會。聲稱有拉丁血統嘅佢，自細喺單親家庭長大，同阿媽相依為命，但仍能以出眾成績升讀大學，並憑住迷人外貌，獲模特兒事務所青睞。當時阿妹對前途充滿信心，大學畢業後，決定擔任全職模特兒，但入行後，際遇跟預期有出入，工作量不多，最終喺財政壓力下，決定轉做裸模。

以Eve Marlowe嘅迷人樣貌同身材，好快喺裸模界彈起，但因為志不在此，出道一年後就引退。之後阿妹做過唔同工作，但發展平平，尤其係同事一旦知道佢做過裸模，總會喺背後指指點點講閒話，令佢嘅情緒包受困擾，陷入人生低谷。

人氣爆升 據Eve Marlowe憶述，當年眼見自己冇一份工做得長，又難以遠離是非圈，開始經營社交帳號，以分享性感辣照嚟吸眼球，之後更開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上大尺度寫真兼進行成人直播。呢個決定可以話係完全正確，事關阿妹嘅外形迷人，話咁易就喺成人網紅界冒出頭，仲吸引到脫星事務所注意同招攬添！

由於Eve Marlowe對演出四仔零抗拒，不但即刻答應，仲喺簽約一星期後，為著名四仔片廠MYLF演出處女作《Eavesdropping MILF》。呢套出道作喺坊間獲得極佳反應，令阿妹嘅人氣直線飆升，除咗繼續為MYLF演出多套作品，更有Evil Angel、Brazzers等片廠提出合作邀請。能夠喺四仔界發展得如此順利，Eve Marlowe話有啲喜出望外，尤其係之前經歷過人生低潮，更加珍惜眼前機會，所以每次演出都超賣力，難怪能成為現今癡女系脫星嘅代表人物之一。

社交網站

雖然Eve Marlowe喺四仔界撈得風生水起，但就話吸金力始終唔及經營成人帳號，所以佢對網民零舍着緊，就算係一般社交網都會頻頻派福利。

Profile

出生地：美國加州洛杉磯

身高：167cm

三圍：34DD-25-38

撰文：魂